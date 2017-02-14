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    На заводе химизделий в Донецке прогремел мощный взрыв - СМИ

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    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (741)

    (обновлено: )61903
    По данным горадминистрации, которая подконтрольна ДНР, взрыв произошел в Куйбышевском районе около 10 часов утра во вторник. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
    Взрыв на заводе химизделий в Донецке
    facebook.com/chetveryakova

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. На Донецком казенном заводе химических изделий утром во вторник прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на данный горадминистрации, которая подконтрольна ДНР.

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    "По предварительной информации около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе", — цитирует ДАН сообщение пресс-службы горадминистрации.

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    Взрыв на заводе химизделий в Донецке

    Подробности на данный момент уточняются. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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    В начале февраля сообщалось о взрыве в районе "Мотеля" в Донецке. По официальной информации, в результате взрыва погибли два человека, ранения получили не менее десяти.

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