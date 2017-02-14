На заводе химизделий в Донецке прогремел мощный взрыв - СМИ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. На Донецком казенном заводе химических изделий утром во вторник прогремел мощный взрыв, сообщают СМИ со ссылкой на данный горадминистрации, которая подконтрольна ДНР.

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"По предварительной информации около 10 утра произошел взрыв в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе", — цитирует ДАН сообщение пресс-службы горадминистрации.

62.ua Взрыв на заводе химизделий в Донецке

Подробности на данный момент уточняются. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

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В начале февраля сообщалось о взрыве в районе "Мотеля" в Донецке. По официальной информации, в результате взрыва погибли два человека, ранения получили не менее десяти.