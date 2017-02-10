В пятницу в Донецке простятся с командиром батальона "Сомали"

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики в пятницу простятся с погибшим в результате теракта командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых. Церемония прощания пройдет в Донецке, в театре оперы и балета.

В связи с гибелью командира подразделения "Сомали" указом главы ДНР в республике был объявлен трехдневный траур. В городах приспущены флаги. На улицах Донецка установлено более 20 банеров с его изображением.

Церемония прощания начнется в 10.00 в театре оперы и балета в центре Донецка, там же, где в октябре 2016 года прощались с "Моторолой".

Проводить Толстых придут его боевые товарищи, друзья, родные. Церемонию прощания посетит также глава ДНР, ожидается участие в траурной церемонии представителей России, Абхазии, Южной Осетии и самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ожидается, что в церемонии прощания примут участие тысячи жителей. Обеспечивать безопасность будут усиленные патрули полиции, а также сотрудники министерства госбезопасности. На время траурной церемонии будет перекрыто движения на центральных улицах города.

"С 07.00 до 14.00 будет ограничено движение легкового автотранспорта, с 09.00 до 14.00 — всех видов транспортных средств по улицам Артема и Постышева", — сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

Гроб пронесут по главной улице города, похоронят Толстых рядом с его боевым товарищем Павловым.

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Ранее Минобороны ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" погиб в результате теракта, назвав это "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса". В связи с гибелью "Гиви" в ДНР усилены меры безопасности.

Толстых с мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, летом 2014 года — в боестолкновениях в районе Иловайска. С сентября 2014 года участвовал в боях за аэропорт Донецка. В сентябре 2016 года ему было присвоено звание полковника ДНР.Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.