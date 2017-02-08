Глава МИД Литвы в четверг приедет в Киев и Донецкую область

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. С четверга министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс будет находиться с рабочим визитом в Украине, во время которого он посетит Киев и Донецкую область, сообщила в среду пресс-служба дипломатического ведомства.

"С 9-11 февраля министр иностранных дел Линас Линкявичюс посетит Украину — Киев и Донецкую область. В Киеве министр встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным и другими представителями власти республики. Глава МИД Литвы обсудит с ними ситуацию с безопасностью в стране, осуществление минских договоренностей, вопросы внешней политики", — говорится в сообщении.

Как утверждает МИД, на востоке Украины у министра запланированы встречи с местной властью, представителями негосударственных организаций, а также с украинскими военными. "На встречах будет обсуждаться ситуация безопасности, а также гуманитарная ситуация в регионе", — пишет пресс-служба.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.