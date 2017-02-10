КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Четыре мирных жителя погибли в Донецке с начала обострения ситуации в Донбассе, 44 человека были ранены, в том числе двое детей, заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"За период обстрелов – 44 раненых. Четыре погибших, два раненых ребенка", — заявила Морозова в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

По ее словам, во время обстрелов власти ДНР активно вывозили из города местных жителей. "С 28 января по 7 февраля мы вывезли 232 человека, включая 65 детей… Когда мы их вывезли, они находились в общежитии на территории "Мотеля" (район на юге Донецка – ред.), куда потом еще прилетело. Сильный огромный взрыв был… Дети вообще не понимают, что происходит, почему на данный момент стреляют. Их переселили, казалось бы, в тыл, но все равно прилетает", — сказала Морозова.

Омбудсмен считает, что "эскалация конфликта продолжается". "Люди отвыкли (от обстрелов). Благодаря "Минску" какой-никакой режим соблюдался, не было, наверно, с начала 2015-го года, я просто забыла о таких цифрах, чтобы я кого-то переселяла", — добавила Морозова.

Ранее ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.