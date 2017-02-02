Мощный взрыв прогремел в Донецке

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В Донецке около 21.15 прогремел мощный взрыв. Пользователи в социальных сетях сообщают о сильном толчке, который был ощутим во всех районах областного центра.

"У нас в доме в подъезде окна посыпались, Калининский район", — пишут пользователи.

Также сообщается, что взрывная волна чувствовалась в Ясиноватой, Харцизске, Новом Свете. "В Харцызске окна трухануло", — сообщают жители.

В группе "Типичный Донецк" Вконтакте также опубликована информация о мощном взрыве. "В 22:05 мощный взрыв, предположительно, прилет Точки —У (или подрыв склада БК) на Ясике!" — говорится в сообщении.

"О вот и прилет неподалеку, аж стекла дрогнули, — пишет в Facebook блогер из Донецка Денис Селезнев. — Хотя это даже больше на взрыв какой-то похоже. Какой там прилет. Высота пламени метров 40-50 точно. Либо западная окраина Макеевки, либо Калининский район. То есть вероятнее всего район Ботанического сада".

Группа "Типичный Донецк" Вконтакте Столб дыма после мощного взрыва в Донецке

Ранее стало известно о резком обострении ситуации в Донбассе. Украинские военные заявили, что ополченцы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки. Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.