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13.02.201707:21
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    Последствия обстрела села Коминтерново Донецкой области

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (729)

    (обновлено: )9010
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Кладбище села Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Житель села Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Жительница села Коминтерново в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Последствия обстрела в селе Коминтерново в Донецкой области.

    "Прошедшей ночью обстреливали Коминтерново, поврежден газопровод и линии электропередачи. Сейчас поселок находится без газа и без света", — заявил представитель администрации Новоазовского района. Около 20 снарядов взорвалось, повреждены пять жилых домов.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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