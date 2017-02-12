ВСУ сообщили о 28 обстрелах в Донбассе и ранении двух военных

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. ВСУ заявляют, что в субботу ополченцы 28 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, двое силовиков получили ранения.

"В общем зафиксировано 28 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В сообщении говорится, что ополченцы на мариупольском направлении обстреляли позиции силовиков в районе Павлополя, у Новотроицкого, Гнутово, Широкино, Водяного. На донецком направлении ополченцы обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, Пески, Опытное и Троицкое.

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С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.