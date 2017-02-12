Штаб АТО: обстрелы в Донбассе не утихают, ранены двое военных

Aleksey FILIPPOV/AFP

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 59 раз открывали огонь по их позициям, двое силовиков получили ранения.

"В общем зафиксировано 59 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в соцсети Facebook.

По информации военных, на мариупольском направлении из минометов обстреливались их позиции в районе Красногоровки и Павлополя, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велись обстрелы вблизи Новотроицкого, Гнутово, Широкино и других населенных пунктов.

Сообщается, что на донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Каменка, Зайцево, Авдеевка, Пески; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны Зайцево, Пески, Авдеевка, Опытное и другие населенные пункты. По данным силовиков, по их позициям в районе Луганского велся снайперский огонь.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.