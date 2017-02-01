В центре Луганска прогремел взрыв

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Взрыв, предположительно, бытового газа произошел в центре Луганска, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий самопровозглашенной Луганской народной республики.

"По адресу Красная площадь, дом 2 произошел взрыв. Причины пока неизвестны, возможно, взрыв бытового газа. На место происшествия выехали спасатели. Ведутся спасательные мероприятия, на месте происшествия находится глава МЧС ЛНР", — сообщили "Луганскому информационному центру" в ведомстве.

Напомним, 4 января в Куйбышевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала и местного рынка произошел взрыв. В результате инцидента был уничтожен микроавтобус, припаркованный на одной из стоянок. Взрыв был такой силы, что от автомобиля почти ничего не осталось.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, после чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.