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    Озвучены потери госбюджета из-за "национализации" предприятий Донбасса

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (253)

    (обновлено: )841120
    Министерство по делам временно оккупированных территорий подсчитало, что государственный бюджет недополучит около 7 миллиардов гривен налоговых поступлений в год.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен (не менее 262 миллионов долларов) налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщается на сайте Министерства по делам временно оккупированных территорий.

    "Захваченные предприятия только трех промышленных групп в прошлом году обеспечили налоговых поступлений в бюджет на сумму около 7 миллиардов гривен (около 262 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.

    Енакиевский металлургический завод
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
    Под нож! Украинские предприятия Донбасса под угрозой "национализации"

    Как отмечается, из этой суммы доля горно-металлургической группы "Метинвест", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, составляет 1,3 миллиарда гривен (48,6 миллионов долларов), одной из ведущих металлургических компаний Украины — корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) – 1,5 миллиарда гривен (более 56 миллионов долларов), энергокомпании Ахметова ДТЭК – 4,2 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов).

    "В текущем году соответствующих поступлений не ожидается", — отметили в министерстве.

    Как отмечается по результатам встречи министерства с представителями предприятий, на которых введено внешнее управление, в ДНР и ЛНР была достигнута договоренность о создании рабочей группы при министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями и минимизации негативных последствий для экономики страны.

    Читайте также: В Донбассе "национализация" на марше: уголь пойдет в Украину, но… дороже

    Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. Власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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