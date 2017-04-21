Озвучены потери госбюджета из-за "национализации" предприятий Донбасса

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Госбюджет недополучит около 7 миллиардов гривен (не менее 262 миллионов долларов) налоговых поступлений в год из-за введения властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народными республиками внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщается на сайте Министерства по делам временно оккупированных территорий.

"Захваченные предприятия только трех промышленных групп в прошлом году обеспечили налоговых поступлений в бюджет на сумму около 7 миллиардов гривен (около 262 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из этой суммы доля горно-металлургической группы "Метинвест", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, составляет 1,3 миллиарда гривен (48,6 миллионов долларов), одной из ведущих металлургических компаний Украины — корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД) – 1,5 миллиарда гривен (более 56 миллионов долларов), энергокомпании Ахметова ДТЭК – 4,2 миллиарда гривен (более 157 миллионов долларов).

"В текущем году соответствующих поступлений не ожидается", — отметили в министерстве.

Как отмечается по результатам встречи министерства с представителями предприятий, на которых введено внешнее управление, в ДНР и ЛНР была достигнута договоренность о создании рабочей группы при министерстве для решения проблемных вопросов, которые возникли в результате потери контроля над украинскими предприятиями и минимизации негативных последствий для экономики страны.

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Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. Власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.