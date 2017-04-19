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    Общество

    Военные заявили о стабилизации ситуации в Донбассе

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (134)

    (обновлено: )66
    По данным пресс-центра АТО, с начала суток ополченцы восемь раз обстреляли позиции ВС Украины. В частности, ополченцы продолжили обстрел их позиций на приморском и донецком направлениях.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    УНИАН

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Военные заявили о стабилизации ситуации в зоне военной операции в Донбассе.

    По данным штаба АТО, в среду военные зафиксировали восемь обстрелов своих позиций.

    Кирилл Сазонов. Архивное фото
    Голос Столицы
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    "Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась", — говорится в сообщении пресс-центра украинских силовиков в Facebook.

    По данным пресс-центра, с начала суток ополченцы восемь раз обстреляли позиции ВС Украины.

    В частности, ополченцы продолжили обстрел их позиций на приморском и донецком направлениях.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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