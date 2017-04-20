ЦИК потребовал от Рады разъяснить возможность проведения выборов в Донбассе

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обратилась к профильным комитетам Верховной Рады за разъяснением возможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее власти неконкретно заявляли, что Киев сможет начать подготовку к выборам в Донбассе только после обеспечения там безопасности и соответствующих решений Рады. Представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Ольга Айвазовская заявляла, что вопрос проведения выборов в регионе снят с повестки дня переговоров в Минске.

"Комиссия обратилась к комитетам Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и по вопросам правовой политики и правосудия с целью предоставления ими разъяснений положений закона "О местных выборах" относительно возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Также комиссия обратилась к парламентариям с просьбой разъяснить возможность замещения депутатов местных советов на этих территориях в случае досрочного прекращения их полномочий до назначения Верховной Радой и проведения местных выборов. "А в случае возможности назначения таких выборов — о неотложном законодательном урегулировании проблемных вопросов, которые могут возникнуть во время организации подготовки и проведения таких местных выборов и осуществления замещения депутатов местных советов", — говорится в обращении Центризбиркома.

По информации комиссии, это решение принято в связи с многочисленными обращениями о возможности назначения и проведения соответствующими территориальными избирательными комиссиями местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где 25 октября 2015 очередные местные выборы не назначались и не проводились.