В Донбассе сгорела СТО вместе с машинами

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Северске сгорела станция техобслуживания. По данным ГСЧС, инцидент произошел в среду вечером.

Пресс-служба ГСЧС На Донбассе сгорела СТО с автомобилями

Как сообщает ведомство, пламя охватило здание СТО и крышу соседнего магазина на общей площади 190 кв. метров

"В результате пожара уничтожены 2 автомобиля, находившиеся на СТО", – отметили спасатели.

В борьбе с огнем участвовали 12 пожарных. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

Напомним, взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом.