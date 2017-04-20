наверх
20.04.201711:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.73+ 0.05
  • USD26.79- 0.06
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе сгорела СТО вместе с машинами

    (обновлено: )229
    Причина пожара устанавливается специалистами. Инцидент произошел вечером в среду. В борьбе с огнем участвовали 12 пожарных. Уничтожены два автомобиля, находившиеся на СТО.
    На Донбассе сгорела СТО с автомобилями
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Северске сгорела станция техобслуживания. По данным ГСЧС, инцидент произошел в среду вечером.

    Пресс-служба ГСЧС
    На Донбассе сгорела СТО с автомобилями

    Как сообщает ведомство, пламя охватило здание СТО и крышу соседнего магазина на общей площади 190 кв. метров

    "В результате пожара уничтожены 2 автомобиля, находившиеся на СТО", – отметили спасатели.

    В борьбе с огнем участвовали 12 пожарных. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.

    Напомним, взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Главная сцена Евровидения-2017
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Геращенко: механизма заставить Россию выполнять решение суда ООН нет. Видео
    Украина против России: суд в Гааге