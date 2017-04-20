В Донбассе сгорела СТО вместе с машинами

Пресс-служба ГСЧС
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Северске сгорела станция техобслуживания. По данным ГСЧС, инцидент произошел в среду вечером.
Пресс-служба ГСЧС
На Донбассе сгорела СТО с автомобилями
Как сообщает ведомство, пламя охватило здание СТО и крышу соседнего магазина на общей площади 190 кв. метров
"В результате пожара уничтожены 2 автомобиля, находившиеся на СТО", – отметили спасатели.
В борьбе с огнем участвовали 12 пожарных. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
Напомним, взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом.