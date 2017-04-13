Последствия пожара в приморской зоне Одессы: сгорели 20 дач

Ночной пожар уничтожил около 20 дачных домиков на причале №133 в районе Дачи Ковалевского, находящихся рядом со сгоревшими ранее, 11 апреля. Владельцы сгоревшего имущества написали заявления о поджоге, передали их присутствующим на месте сотрудникам полиции.

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Вызов о пожаре поступил в службу спасения в 02:17 четверга. Сорок пять спасателей и девять единиц техники боролись с огнем до 5 утра. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. Официально причины происшествий пока не называются.