ГСЧС в Луганской области

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"Дежурный караул <…> по прибытию провел разведку и установил, что горит трансформатор, с которого произошел разлив масла на значительную площадь. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные сила и техника", — говорится в сообщнниию

Воспламенения разлитого масла произошло на площади 20 м кв.

ГСЧС в Луганской области В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Виннице.