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    В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция

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    В ГСЧС Луганской области сообщили, что травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание трансформатора.
    В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция
    ГСЧС в Луганской области

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

    "Дежурный караул <…> по прибытию провел разведку и установил, что горит трансформатор, с которого произошел разлив масла на значительную площадь. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные сила и техника", — говорится в сообщнниию

    Воспламенения разлитого масла произошло на площади 20 м кв.

    ГСЧС в Луганской области
    В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция

    Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор.

    Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.

    Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.

    Ранее сообщалось о пожаре на рынке в Виннице.

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