ГСЧС в Луганской области
КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Пожар произошел на трансформаторной подстанции в Северодонецке Луганской области, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
"Дежурный караул <…> по прибытию провел разведку и установил, что горит трансформатор, с которого произошел разлив масла на значительную площадь. Для ликвидации пожара и подвоза воды были задействованы дополнительные сила и техника", — говорится в сообщнниию
Воспламенения разлитого масла произошло на площади 20 м кв.
ГСЧС в Луганской области
В Северодонецке сгорела трансформаторная подстанция
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Огнем поврежден трансформатор.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание трансформатора.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 28 пожарных и 8 единиц техники.
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