На центральном рынке в Виннице произошел масштабный пожар

ГУ ГСЧС в Винницкой области
КИЕВ, 18 апр — РАИ Новости Украина. Пожар произошел на центральном рынке в Виннице утром в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.
"В 7:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Некрасова в Виннице горят торговые контейнеры. Силами спасателей в 7:22 пожар был локализован, а в 7:27 ликвидирован", — говорится в сообщении.
ГУ ГСЧС в Винницкой области
Пожар на рынке в Виннице
В результате пожара огнем повреждены торговые контейнеры на площади более 60 кв.м.
Сейчас причина и убытки пожара выясняются специалистами.
Ранее сообщалось о пожаре в одной из школ Ровенской области.