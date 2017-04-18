наверх
18.04.201712:29
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    На центральном рынке в Виннице произошел масштабный пожар

    (обновлено: )109
    Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара огнем повреждены торговые контейнеры на площади более 60 кв.м.
    Пожар на рынке в Виннице
    ГУ ГСЧС в Винницкой области

    КИЕВ, 18 апр — РАИ Новости Украина. Пожар произошел на центральном рынке в Виннице утром в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

    "В 7:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Некрасова в Виннице горят торговые контейнеры. Силами спасателей в 7:22 пожар был локализован, а в 7:27 ликвидирован", — говорится в сообщении.

    ГУ ГСЧС в Винницкой области
    Пожар на рынке в Виннице

    В результате пожара огнем повреждены торговые контейнеры на площади более 60 кв.м.

    Сейчас причина и убытки пожара выясняются специалистами.

    Ранее сообщалось о пожаре в одной из школ Ровенской области.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Сальвадор Собрал
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Японский флаг
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции: итоги