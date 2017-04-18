На центральном рынке в Виннице произошел масштабный пожар

ГУ ГСЧС в Винницкой области

КИЕВ, 18 апр — РАИ Новости Украина. Пожар произошел на центральном рынке в Виннице утром в понедельник, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"В 7:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Некрасова в Виннице горят торговые контейнеры. Силами спасателей в 7:22 пожар был локализован, а в 7:27 ликвидирован", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС в Винницкой области Пожар на рынке в Виннице

В результате пожара огнем повреждены торговые контейнеры на площади более 60 кв.м.

Сейчас причина и убытки пожара выясняются специалистами.

Ранее сообщалось о пожаре в одной из школ Ровенской области.