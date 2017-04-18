КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Калининском районе Донецка произошел пожар в здании бывшего кинотеатра "Донецк", сообщает издание novosti.dn.ua.

Внутри здания было найдено тело мужчины. О других пострадавших не сообщается.

novosti.dn.ua В Донецке сгорело здание бывшего кинотеатра: есть погибшие

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать деятельность бездомных, которые жили в пустующем здании кинотеатра.

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Возгорание произошло внутри здания. Помещение бывшего кинотеатра "Донецк" серьезно пострадало. Крыша полностью сгорела и осыпалась, частично рухнули бетонные перекрытия.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на причале в Одессе.