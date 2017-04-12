Приватизация в Украине: это как продавать сарай во время пожара – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Глава Фонда Госимущества Игорь Билоус заявил, что уходит в отставку. Комментируя свое решение, он заявил, что процесс приватизации в Украине удалось сделать более прозрачным и простым.

Текущее положение процесса приватизации государственных объектов в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов.

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Связываете ли вы заявление об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой и главы ФГИ Игоря Билоуса?

– Приближается вторая часть электорального цикла действующей власти. Соответственно у многих чиновников и политиков возникает желание освободить должности.

Очень может быть, что их попросили освободить места для того, чтобы было чем торговаться на коалиционных торгах, потому что ФГИ, например, это достаточно лакомая, хотя и опасная должность. Фактически Билоус попал в тень Гонтаревой, хоть про его заявление об отставке говорили значительно меньше.

Можно ли говорить, что Билоус освобождает место из-за давления "Народного фронта" и стоит ожидать нового кандидата, связанного с этой партией?

– Такой информации пока нет. Чтобы освобождалось обязательно под представителя "Народного фронта", это означает только то, что Билоус вряд ли является креатурой "Народного фронта". По крайней мере "Народный фронт" планирует бороться за эту должность. А вот получится или нет, это пока непонятно.

Переведут ли Билоуса на новый фронт работ?

– Вполне вероятно. Если оценивать работу Билоуса, то тут есть два варианта оценки. С одной стороны, он ничего крупного не продал, но с другой стороны, государству сейчас невыгодно что-то продавать, потому что на все предприятия очень низкие цены. Поэтому то, что он не продал никаких крупных предприятий, это может быть положительно оценено.

Но пока нет информации ни открытой, ни кулуарной, что у него могли бы быть юридические проблемы после отставки и он столкнулся бы с уголовными делами. Поэтому скорее всего его могут куда-то перевести.

Насколько процесс приватизации на сегодняшний день важен для украинского правительства?

– Я противник приватизации в нынешней ситуации, потому что сейчас, когда и гривна резко упала, и с экономикой в стране плохо, продавать предприятия, это примерно то же самое, что продавать сарай во время его пожара. Вот у нас начался в сарае пожар, а мы вместо того, чтобы потушить его, бежим этот сарай продавать, в то время как он горит.

Поэтому продавать крупные предприятия я не считаю правильным. Скорее всего и украинская власть рассматривает вот такие варианты, что все-таки ничего продать не удастся и в этом году. Это не исключено, потому что инвестиционная привлекательность крупных предприятий очень сильно снижена.

Может ли процесс приватизации повлиять на отношения с МВФ?

– По поводу МВФ возникает много разных разногласий, но поскольку его задача все-таки кредитовать, потому что иначе бессмысленно существование самого фонда, то соответственно эти разногласия решаются, и МВФ рано или поздно Украину обрадует траншем.

Рассмотрит ли Рада вопрос приватизации после ухода Билоуса?

– Я думаю, что не сразу. По крайней мере вопрос вернется, потому что мы на пороге больших перестановок. Скорее всего, как показывает опыт 2014 года, после того как Виктор Янукович уехал из Украины, делили посты, а потом уже занимались всем остальным. Поэтому в первую очередь ожидается дележка портфелей. К концу мая могут вернуться к законодательству по ФГИ, но скорее всего сначала поделят портфели.

Вы ожидаете других громких отставок в ближайшее время?

– Поскольку у нас за один день было две отставки, не исключено, что последуют и другие громкие заявления. Разумеется, отдельные министры будут заменены, но Кабмину не удастся полностью выйти в том же составе.

По Гройсману пока нет голосов за отставку, а тем более, если по слухам есть идея его отчета в пятницу перед Пасхой, когда в зале никого не будет. Как раз технологический отчет в пятницу был бы, наверное, правильным шагом, если он планирует остаться на своей должности.

Вы допускаете, что Гонтарева и Билоус могут остаться на своих должностях?

– В украинской политике трудно что-то прогнозировать за месяц. Гонтарева объявила о своей отставке. Но есть же давняя спасительная технология, когда народ и правительство её очень слезно попросят и миллион писем будет написано в её поддержку, и под несмолкающим требованием общественности, она все-таки остается. Процентов пять можно дать за такой вариант.

Если есть угроза отставок для некоторых отдельных министров, кого вы видите в этой группе риска?

– Я не буду называть конкретные фамилии. Скорее в группе риска представители "Народного фронта". Вероятно, что произошли какие-то кулуарные договоренности с партией "Самопомич", потому что уже было понятно, что шли разговоры о том, что Садового будут вызывать в прокуратуру, что его будут отстранять от должности.

Возможно с "Самопомиччю" есть какая-то договоренность, что она негласно поддерживает коалицию, и какую-то должность им пообещали. Ну и позиция РПЛ тоже не вполне понятна. Возможно какие-то должности займут представители Олега Ляшко. Поэтому торги буду масштабными и в них будут участвовать практически все фракции, кроме "Оппозиционного блока", хотя и они могут делегировать своих представителей на высокие должности.

Ранее экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

Также экс-министр экономики Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что за ускорением приватизации в Украине стоит желание ухватить побольше и подешевле.