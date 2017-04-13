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    В центре Нью-Йорка сгорел пассажирский автобус

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    По словам местных чиновников, в результате ЧП никто не пострадал. По данным Транспортного управления Нью-Йорка, во время пожара в автобусе не было пассажиров.
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    В четверг утром возле Центрального вокзала Нью-Йорка, что расположен в среднем Манхэттене, в муниципальном автобусе произошел пожар, в результате которого транспортное средство существенно пострадало, сообщает местное издание New York Post.

    Пожарная служба сообщила, что пожар начался в 6:40 утра по местному времени и был взят под контроль через час.

    В то же время один из очевидцев происшествия сообщил, что автобус взорвался. "Взрыв автобуса в Нью-Йорке рядом с Центральным вокзалом. Окна вылетели с обеих сторон", — написал в сервисе микроблогов Twitter пользователь под ником MichaelAnthy.

    По словам местных чиновников, в результате пожара никто не пострадал. По данным Транспортного управления Нью-Йорка, во время пожара в автобусе не было пассажиров.

    Ранее сообщалось, что на охраняемой автостоянке в Харькове сгорели элитные авто.

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