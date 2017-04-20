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    Общество

    Минобороны назвало сроки разминирования Донбасса

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    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие (138)

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    В Минобороны подчеркнули, что "очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным".
    Мины в зоне АТО
    Informator.lg.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Минобороны Украины заявили, что на разминирование неподконтрольных территорий районов Донецкой и Луганской областей понадобится от 10 до 15 лет, сообщила в четверг пресс-службе ведомства.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины

    "Очистка территории Донецкой и Луганской областей от взрывоопасных предметов сегодня является вопросом крайне важным. По предварительным подсчетам специалистов эта территория составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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