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    Саперы начали разминирование Донецкой фильтровальной станции - Жебривский

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (790)

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    Как сообщил Павел Жебривский, подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе c представителями СЦКК вышли на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к разминированию территории Донецкой фильтровальной станции, сообщил в четверг глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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    Как уточнил губернатор, после разминирования ремонтные бригады смогут приступить к восстановительным работам.

    Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы Донецкой фильтровальной станции из-за непрекращающихся обстрелов. В среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию в ее районе и на прилегающих территориях.

    "Подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС вместе c представителями СЦКК вышли на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. После этого на станцию ​​зайдет ремонтная бригада КП "Вода Донбасса", чтобы начать восстановительные работы", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    Он также сообщил, что в СЦКК предоставили письменные гарантии режима тишины в районе Донецкой фильтровальной станции.

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