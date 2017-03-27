Найман: курс гривны ждет крутое пике осенью

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина, Анна Лаба. Транспортная блокада Донбасса стоила Украине гривну на долларе, заявил финансовый аналитик, управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман РИА Новости Украина.

"До середины августа можно ожидать сохранения относительной курсовой стабильности, и курс вряд ли превысит 27,5 гривен за доллар. Если бы не было транспортной блокады, курс был бы 26,5", — сказал Эрик Найман.

Аналитик прогнозирует плавное снижение курса гривны в направлении к отметке 30 гривен за доллар осенью.

"С одной стороны, плюс даст экспорт, с другой стороны, минус — начало отопительного сезона. Стоимость закупаемого газа, возможно, не вырастет: сейчас нефть снижается в цене, поэтому летом она, наверное, будет ниже. Сейчас у "Нафтогаза" появилась возможность покупать газ летом, когда он дешевле. А вот с углем сложности, именно поэтому летом курс так сильно не упадет. Импорт угля летом будет немножко давить гривну. Без блокады мы могли бы покупать уголь на предприятиях, которые находятся в юрисдикции Украины, дешевле, а любой импорт будет дороже", — пояснил финансовый аналитик.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.