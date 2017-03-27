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27.03.201709:05
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    Курс валют НБУ: евро подорожал до 29,30 грн

    (обновлено: )12010
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на уровне 2930,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,723 гривны за 10 рублей.
    Евро
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 27 марта, на уровне 2712,45 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2930,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,723 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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