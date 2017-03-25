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    Марунич: проблема украинских шахт – в высокой стоимости добычи угля

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    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что по этой причине государство всегда было вынуждено дотировать отечественный углепром через бюджет.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Восемь государственных шахт могут закрыть уже в этом году. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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    По его словам, министерство планирует сократить в 2017 году убыток от шахт в восемь раз по сравнению с прошлым годом — до 400 млн гривен. Игорь Насалик надеется, что в следующем году после первого квартала угольная отрасль уже не будет убыточной.

    В чем причина решения закрыть шахты, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    "Эта проблема – не нова, она существовала практически все годы независимости страны. Высокая себестоимость добычи — в этом вся проблема основная. Т.е. в тарифе на электрическую энергию, если мы говорим об угле, прежде всего, для теплоэлектростанций, то цена угля – низкая, а себестоимость его добычи – высокая, и из-за этого государство было вынуждено дотировать государственный углепром через бюджет. Например, в 2013 году общий объем дотаций углепрому составлял порядка 15 млрд гривен", — заявил Марунич.

    Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что законтрактованный на май украинскими компаниями уголь должен поступить из Южно-Африканской Республики.

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