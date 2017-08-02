Евровидение меняет правила после конкурса в Киеве

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение разослали дополнительные правила участия с тремя нововведениями. Причина изменений — скандал с недопуском на Евровидение-2017, который прошел в Киеве,российской певицы Юлии Самойловой.

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В этом году Россия не приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в Киеве, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой запретили въезд в Украину из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс Евровидение в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.

"Несомненно, конкурс песни Евровидение 2017 года в Киеве увидел ряд нежелательных инцидентов, многие из которых почти могли подтолкнуть к потенциальному переносу мероприятия за пределами принимающей страны – Украины. Это привело к некоторым изменениям и адаптации к правилам предстоящих конкурсов Евровидения", — говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

Первое изменение заключается в предписании, которым запрещается выдвигать к участию исполнителей или других делегатов, которые имеют определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса.

Также в состав национальных жюри не должны входить лица, связанные каким-либо образом с участниками конкурса.

Кроме того, в заявлении говорится, что в случае нарушений временных сроков со стороны национальных вещателей EBU может передать организацию конкурса другому вещателю.

В EBU подчеркнули, что конкурс является неполитическим, а значит, политическая пропаганда, в том числе в песнях, запрещена.

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Напомним, 23 июня стало известно об аресте в Швейцарии 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году. При этом основания для ареста и его инициатор названы не были.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, который прошел в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.