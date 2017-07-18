Суд рассматривает дело пранкера, снявшего штаны на сцене "Евровидения"

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 18 июля, Днепровский районный суд Киева начал заседание по делу пранкера Виталия Седюка, выбежавшего на сцену во время финала "Евровидение-2017" в Киеве и снявшего там штаны, передает УНН.

"Днепровский районный суд Киева начал заседание по делу пранкера Виталия Седюка, который выбежал на сцену "Евровидения-2017" во время выступления Джамалы и снял с себя штаны", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, в финале "Евровидения-2017" в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, задержанным оказался известный украинский пранкер и журналист Седюк.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против него уголовное дело по статье "хулиганство". Седюку грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Оргкомитет "Евровидения-2017" принес свои извинения в связи с выходкой Седюка.