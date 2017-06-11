наверх
11.06.201706:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Пранкер пытался сорвать платье с Ани Лорак на премии Муз ТВ

    24701
    Неприятное происшествие случилось с украинской певицей Ани Лорак на красной дорожке Муз ТВ по случаю 15-летия премии телеканала. От нападения пранкера спасла певицу бдительность супруга.
    Канал Телеканал 360 на Youtube

    Во время фотосессии на красной дорожке, когда певица позировала перед камерами к ним внезапно подбежал молодой человек и, который бросился в ноги исполнительнице.

    Супруг певицы Мурат Налчаджиоглу начал ногой отталкивать хулигана. Однако это не остановило пранкера: вскоре он снова подбежал к певице, упал на колени и стал целовать живот, ягодицы и грудь Ани Лорак.

    Читайте также: Пранкерство или хулиганство? Что грозит Седюку

    "Испугалась. Я сначала вообще не поняла, что происходит. Потом подумала, что это кто-то из знакомых или часть шоу. Но потом увидела его глаза и поняла, что человек находится в состоянии аффекта. Это правда страшно. Мурат спрашивает — "Кто это, ты его знаешь?". Я сказала, что нет, и мы быстренько ушли, а то не известно, чем бы это все закончилось", — прокомментировала произошедшее Ани Лорак корреспондентам "КП в Украине". 


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко