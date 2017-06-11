Пранкер пытался сорвать платье с Ани Лорак на премии Муз ТВ

Во время фотосессии на красной дорожке, когда певица позировала перед камерами к ним внезапно подбежал молодой человек и, который бросился в ноги исполнительнице.

Супруг певицы Мурат Налчаджиоглу начал ногой отталкивать хулигана. Однако это не остановило пранкера: вскоре он снова подбежал к певице, упал на колени и стал целовать живот, ягодицы и грудь Ани Лорак.

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"Испугалась. Я сначала вообще не поняла, что происходит. Потом подумала, что это кто-то из знакомых или часть шоу. Но потом увидела его глаза и поняла, что человек находится в состоянии аффекта. Это правда страшно. Мурат спрашивает — "Кто это, ты его знаешь?". Я сказала, что нет, и мы быстренько ушли, а то не известно, чем бы это все закончилось", — прокомментировала произошедшее Ани Лорак корреспондентам "КП в Украине".



