Скандал с пранкером на Евровидении: Джамала дала комментарий

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Джамала впервые прокомментировала инцидент с пранкером Виталием Седюком, который во время ее выступления в финале Евровидения-2017 выбежал на сцену и снял штаны. Об этом сообщает ТСН.

"Я все увидела. Я вам больше скажу. Он испугался больше, что мне просто все равно. Я себе пою свою песню, несу свой месседж, который мне нужно. Кажется, что у него была какая-то нотка, он будто не понял, почему я не испугалась. Я делала свое дело. У меня премьера песни, я пою в камеру, я делаю свою работу ", — сказала Джамала.

Также она отметила, что у нее много вопросов к охране мероприятия.

"А вот что делала охрана, которой было так много, что она делала в этот момент, для меня это вопрос и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить и так далее. Вот к охране и организаторам у меня есть много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они — нет. Они не защищали меня. Там была сотня охраны. Они дали ему 30 секунд обежать, побежать", — сказала певица.

Также она добавила, что виновный в ситуации есть, и это не пранкер, которого не нужно сажать, как говорил Аваков. "Не нужно вешать на него все грехи. Вы провтыкали и вы должны ответить за это", — заявила Джамала.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинский пранкер Виталий Седюк, который снял штаны на сцене во время финала Евровидения в Киеве, был задержан, ему грозит штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.