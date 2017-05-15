Пранкерство или хулиганство? Что грозит Седюку

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал действия украинского пранкера Виталия Седюка "позором страны". В субботу, 13 мая, во время выступления украинской певицы Джамалы на Евровидении он выбежал на сцену конкурса, снял штаны, повернулся спиной к зрителям и показал свои ягодицы.

Певица не обратила на него внимания, но охрана отреагировала моментально и увела его со сцены. В настоящее время Виталий Седюк задержан для дальнейшего разбирательства. Об этом также сообщил Арсен Аваков.

По его словам, при задержании пранкер оказывал сопротивление полицейским. В понедельник, 15 мая, должен состояться суд по избранию ему меры пресечения.

Пранкер выбежал на сцену завернутый во флаг Австралии. Во время пресс-конференции после финала представитель делегации Австралии извинился перед всеми присутствующими и заявил, что "этот идиот — не из Австралии". Позже стало известно, что выходку совершил гражданин Украины.

Арсен Аваков написал в соцсетях, что "Седюк — украинский гражданин, а во время выступления Джамалы, с его слов, он решил реализовать свое хобби, так как неофициально работает провоцирующим журналистом".

Именно Седюк неоднократно устраивал подобные провокации с участием мировых звезд шоу-биза, в частности, Ким Кардашьян, Адель, Мадонной, Уиллом Смитом, Брэдли Купером, Леонардо Ди Каприо.

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Что же грозит пранкеру за его выходку и будет ли нести ответственность охранная фирма за то, что допустила такой инцидент, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин.

Попадает ли под какую-то статью выходка Виталия Седюка и если да, то какое наказание предусматривается?

— Как и написал министр, теоретически, он подпадает под статью "хулиганство", потому что там было сопротивление представителям органов правопорядка. Это необязательно может быть полиция, это может быть охранная фирма, либо любой гражданин, который уполномочен отвечать за порядок, поэтому есть такая статья. Есть аналогичные статьи более мягкого содержания, в кодексе Украины об административных правонарушениях, это 173 статья, которая предусматривает мелкое хулиганство с самой жесткой частью санкций — 15 суток административного ареста. По словам министра, можно применить 185 статью того же кодекса Украины об административных правонарушениях, это "сопротивление законным требованиям полиции", либо же другим лицам, которые должны отвечать за порядок.

Что наиболее вероятно? Какую статью могут ему инкриминировать?

— Если не будет никакого давления сверху, если вы понимаете о чем я говорю, то конечно же это кодекс Украины об административных правонарушениях. Думаю что никакого хулиганства в рамках Уголовного кодекса здесь быть не может, потому что в украинском языке четко указано, что "має бути особлива зухвалість і винятковий цинізм". То есть это должно быть немного другого вида оголение, потому что оголение ягодиц не считается по всем комментариям и всем абсолютно нормам оголением половых органов. Поэтому тут нужна экспертиза. Я думаю, что только экспертиза может доказать, было ли оголение ягодиц тут чем-то невозможным, чем-то нереальным.

В этом деле кто-то еще может быть стороной обвинения? Охранная фирма, например?

— Может быть любое лицо, которое пострадало. Это может быть и Джамала. Хотя очень сложно доказать. Я думаю, что Джамала, если не учитывать её профессионализм, для нее может это было так, будто просто человек с камерой обошел артиста и снимал. Мне вот так показалось. Может быть и организаторы Евровидения, они могут подать иск в рамках Уголовного кодекса. Если действительно будут слушания уголовного дела после сегодняшнего суда, если ему не заменят статью, то, конечно, они могут требовать какую-то компенсацию. Опять-таки, нужно доказать, что был ущерб и это долго, дорого и, я думаю, не нужно.

Каким может быть ущерб в данном случае?

— Я думаю, что только престиж, только репутация Евровидения. И я думаю, что высчитывать и от каких-то норм отталкиваться, которые не подвязаны ни под какие цифры, ни под какие нормы, а чисто так, на вуаля.

Седюк был обмотан во флаг Австралии. Могут ли австралийцы заявить, что они не выиграли только потому, что был нанесен ущерб репутации Австралии?

— В теории, да. Но я как юрист еще бы поспорил, был ли это флаг Австралии и восприняли ли его как Австралию. Потому что я вчера честно слышал несколько мнений от своих знакомых и друзей, по поводу того, флаг чьей страны это может быть. Стоит понимать, что если бы это был флаг какой-то популярной европейской страны, допустим, флаг Польши, правильно расположен, тогда его еще можно распознать. Но флаг Австралии далеко не все знают, его путали с флагом Великобритании, флагом другой страны. Поэтому только в теории.

Что может грозить охранной фирме?

— Я впервые сегодня услышал, что может что-то грозить охранной фирме. Нужно смотреть их контракт, если там настолько детализировано прописаны условия. Потому что могут быть подобные выходки. Если могут быть подобные выходки, я думаю, что возможно прописать в контракте. Но уследить за всем невозможно.

Со стороны Европейского вещательного союза могут быть какие-то санкции за такую выходку по отношению к национальной телекомпании Украины?

— Безусловно, но я думаю, они даже не будут этим заниматься, потому что они более лояльны к этим всем вещам. Седюк же уже попадал и достаточно много раз на территории ЕС, на фестивалях, на кинофестивалях, у него были выходки тоже и довольно серьезные, публичные. И со стороны организаторов не было абсолютно никаких жестких санкций. Да, он сидел в тюрьме, да, у него был арест, но он был недолгим и он обходился более мягкими санкции. Поэтому с учетом того что он гражданин Украины и сотворил это еще и на нашей территории, я не думаю, что будет какой-то внешний фактор, в виде того что Европейский вещательный союз будет накладывать какие-то санкции на Украину.

Ранее член профессионального жюри Евровидения от Украины Яна Прядко в эфире "ГС" заявила, что претензии журналистов к процессу подготовки Украины к песенному конкурсу — необоснованны.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы музыкальный продюсер Владимир Бебешко заявил, что O.Torvald на Евровидении сделали все, что смогли, но этот песенный конкурс — не их формат.