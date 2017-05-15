Суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру

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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Суд избрал Виталию Седюку, обнажившему ягодицы на Евровидении в Киеве, меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом сказал судья, зачитывая решение в эфире телеканала "112 Украина".

"Я закон уважаю, я могу "чудить" на сцене, но за сценой я послушный. Старшее поколение меня критиковало, младшее — подходило со мной фотографироваться. Кому-то я нравлюсь, кому-то нет, всем нравиться не могу. Если я проверю почту, у меня будет там 200-300 запросов на интервью, я могу дать двум каналам и предложить, чтобы мне заплатили, и они заплатят. Но я за это никогда деньги не брал. Я на этом не зарабатываю", — сказал Седюк в суде.

Он отметил, что ему много раз предлагали сделать провокации за деньги, но он отказывался.

Напомним, в финале Евровидения-2017 в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство".

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Оргкомитет Евровидения проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого сообщит позже. В то же время оргкомитет отметил, что во время конкурса в Международном выставочном центре, где была расположена сцена конкурса, действовал наивысший уровень безопасности. Все посетители проходили через металлоискатели, вещи каждого проверяли с помощью рентгена. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымала охрана на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале, заявили в пресс-службе.