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    Пранкера, снявшего штаны на Евровидении, оштрафовали

    Тема:

    Последствия Евровидения. Украине грозит огромный штраф (128)

    (обновлено: )4610
    Днепровский районный суд Киева обязал вернуть Седюку его флаг, в который тот был завернут, когда выбегал на сцену, а также оштрафовал пранкера на 8500 гривен.
    Суд по делу пранкера Виталия Седюка, снявшего штаны на Евровидении
    Страна

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Днепровский районный суд Киева оштрафовал пранкера Виталия Седюка, обнажившегося на сцене Евровидения во время выступления певицы Джамалы, на сумму 500 необлагаемых минимумом доходов (8500 гривен), сообщает "Страна".

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
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    Кроме того, суд обязал вернуть Седюку его флаг, в который тот был завернут, когда выбегал на сцену.

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    Пранкер, в свою очередь, заявил, что продаст флаг и оплатит указанный штраф.

    В финале Евровидения-2017 в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, задержанным оказался известный украинский пранкер и журналист Седюк.

    УНИАН
    Пранкер Виталий Седюк, выбежавший на сцену во время финала "Евровидение-2017" в Киеве и снявший там штаны

    По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против него уголовное дело по статье "хулиганство". Седюку грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Оргкомитет Евровидения-2017 принес свои извинения в связи с выходкой Седюка.

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