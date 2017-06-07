Самойлова заявила о начале подготовки к Евровидению-2018

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина. Российская певица Юлия Самойлова считает, что самое главное для нее на сегодняшний день – хорошо подготовиться к международному песенному конкурсу Евровидение-2018, который пройдет в Португалии.

"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное – получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать насколько я хорошо подготовилась", — сказал Самойлова во вторник в Ереване, отвечая на вопрос РИА Новости.

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По ее словам, ее новая песня для Евровидения будет выбрана позднее.

В этом году Россия не приняла участие в песенном конкурсе Евровидение в Киеве, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. В апреле Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс Евровидение в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.

Украина получила право принять Евровидение после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Победителем песенного конкурса Евровидение-2017, который прошел в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"). По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.