Появился проморолик Евровидения-2018 в Португалии

На момент публикации видео посмотрели почти 50 тысяч человек.

"Мы очень рады объявить, что (телеканал — Ред.) RTP будет принимать песенный конкурс Евровидение-2018 в Лиссабоне", — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.

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Среди возможных мест проведения были города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра. Отмечается, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая 2018 года, а финал — 12 мая.

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.