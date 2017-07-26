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    Появился проморолик Евровидения-2018 в Португалии

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    Евровидение в 2018 году пройдет в столице Португалии Лиссабоне, сообщается на сайте конкурса. Проморолик к международному песенному конкурсу появился на канале Eurovision Song Contest в Youtube.
    Канал Eurovision Song Contest на youtube

    На момент публикации видео посмотрели почти 50 тысяч человек.

    "Мы очень рады объявить, что (телеканал — Ред.) RTP будет принимать песенный конкурс Евровидение-2018 в Лиссабоне", — заявил супервайзер конкурса Йон Ола Санд.

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    Среди возможных мест проведения были города Брага, Гондомар, Гимарайнш и Санта-Мария-да-Фейра. Отмечается, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая 2018 года, а финал — 12 мая.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

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