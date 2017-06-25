Новый скандал. Залог Киева за Евровидение намерены арестовать

kmu.gov.ua

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый скандал вокруг Евровидения

В Швейцарии инициировали арест 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины на проведение Евровидения.

"Для обеспечения подготовки и проведения Евровидения-2017 Европейскому языковому союзу была предоставлена финансовая гарантия в сумме 15000000 евро. Международный песенный конкурс был успешно проведен в Украине, следовательно, сумма гарантии должна вернуться", — сообщают в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Читайте также: Нам песня строить и… воровать помогает. Истинная цена Евровидения

Однако, Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста.

При этом об основаниях наложения ареста и кто инициатор пока не сообщается.

"Это еще не арест, но они ничего с этими средствами не могут делать, потому что третья сторона, о которой в Европейском вещательном союзе не сказали, инициировала процедуру наложения ареста, поскольку имеет решение какого-то суда и какие-то финансовые претензии к НОТУ", — пояснили в пресс-службе НОТУ.

Ответ Украины

Гендиректор НОТУ Зураб Аласания в ответ заявил, что обстоятельства произошедшего выясняются. А для изучения ситуации уже заключен договор со швейцарской юридической фирмой.

Он уточнил, что средства пока не арестовали, а заморозили по инициативе европейского вещательного союза (ЕВС). По его словам, к ЕВС обратилась одна из европейских компаний, которой Украина задолжала 11 миллионов евро.

"Это начало процедуры ареста. Они должны подать в суд, а суд должен установить — это заморозка. Это получила ЕВС, а не мы. а ЕВС уже сообщил нам, что эти деньги, которые должны вернуть нам до 30-го июня, не будут возвращены. Во-вторых, неизвестно кто. Там была весть от исполнительной службы Швейцарии и там не указана третья сторона", — сказал Аласания.

Увидели след Януковича

В то же время ТСН по собственным источникам узнала, что речь идет якобы о деле международного агентства Euronews, которое тянется уже семь лет. По данным издания, в октябре 2010 года во времена президентства Виктора Януковича был заключен договор, по которому Госкомтелерадио и НТКУ должны были вкладывать деньги на создание украинской версии агентства.

Читайте также: Оргкомитет Евровидения-2017 должен заплатить еще 142 млн грн — СМИ

2 августа 2011 года в Лионе (Франция) Euronews и НТКУ совместно анонсировали официальный запуск украинской версии Euronews. Однако с 2011 года в СМИ начали появляться критические материалы об украинской службе Euronews, в которых говорилось о редактировании новостей в пользу Януковича.

В 2014 году это соглашение разорвали, в частности, из-за невыгодных финансовых условий.

Рапортовал успешно

Напомним, еще в начале июня организаторы Евровидения с гордостью рапортовали, что песенный конкурс в 2017 году стал одним из самых бюджетных за последнее десятилетие. Украина потратила на его проведение 20,4 млн евро, а сэкономить удалось порядка 4,6 млн евро, утверждал исполнительный продюсер Евровидения Павел Грицак.

Кроме того, по его словам, на счетах после конкурса осталось 277 миллионов гривен. Еще 142 миллиона из этой суммы должны выплатить.

Читайте также: Долги Евровидения, украинские подрядчики намерены пикетировать Кабмин

Однако уже через два дня после доклада об успешных итогах Грицак уволился. А член правления НОТУ Роман Винтонив, известный под псевдонимом Майкл Щур, заявил, что осталось почти 300 незакрытых сделок по Евровидению. "Есть пикет под Кабмином, на который пришли люди, потому что им не заплатили 20% денег за работу на Евровидении. Есть расследования и прокуратуры по Евровидению. Есть человек, который отвечал за организацию Евровидения. Сегодня в обед этот человек получает вопрос: "Что вам нужно, чтобы завершить все незакрытые проблемы?" И что делает этот человек? Нет, не пишет о том, что ему надо. Пишет заявление на увольнение", — писал он в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет