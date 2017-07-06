Залог Украины за Евровидение заблокировали по требованию Euronews

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Финансовые гарантии надлежащего проведения международного песенного конкурса Евровидение в размере 15 млн евро заблокированы по требованию международного телеканала Euronews (Лион, Франция). Об этом журналистам сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.

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"Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация", — сказал Аласания.

Он добавил, что есть возможность обжалования такого решения в течении 10 дней с момента получения документов (до 11 июля).

Ранее СМИ сообщили, что Европейский вещательный союз (EBU) наложил "крупный штраф" на НОТУ из-за запрета на выступление конкурсантки из РФ Самойловой на конкурсе Евровидение.