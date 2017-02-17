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    В продажу поступили бракованные билеты на Евровидение в Киеве

    Тема:

    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (410)

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    Брак заключался в некорректном нанесении штрих-кода на билет, который сливался с текстом об условиях пребывания на конкурсе. Украинское агентство, занимающееся продажей билетов, уже устранило проблему.
    Логотип Евровидения
    УНИАН

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Фанаты международного песенного конкурса Евровидения заявили о получении бракованных билетов на конкурс в Киеве.

    Как пишут "Украинские новости", агентство, занимающееся их продажей, уже устранило проблему.

    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Такого еще не было: громкий скандал с Евровидением-2017

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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    По данным участников фан-клуба OGAE Ukraine, объединяющего по всему миру поклонников Евровидения, они приобрели билеты в первый день продажи, простояв в электронной очереди около трех часов. "Однако билеты, которые пришли на электронную почту, были с браком", — говорится в сообщении.

    Українські новини
    Бракованные билеты на конкурс Евровидение-2017 в Киеве

    По данным издания, брак заключался в некорректном нанесении штрих-кода на билет, который сливался с текстом об условиях пребывания на конкурсе.

    В агентстве Concert.ua, которое занимается продажей билетов, после обращения фанатов признали ошибку, назвав причиной большую загруженность сайта. Новые билеты были отправлены на почту уже через 15 минут.

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