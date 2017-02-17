КГГА предостерегла гостиницы от повышения цен во время Евровидения

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Мэрия Киева потребовала от владельцев гостиниц не завышать цены на проживание в период проведения в городе международного песенного конкурса Евровидение-2017, сообщил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

"Хочу сообщить, что на днях состоялась встреча руководства нашего управления туризма с представителями гостиничного бизнеса. Среди прочего обсуждалось необоснованное повышение цен на проживание во время проведения Евровидения-2017. Мы провели разъяснительную работу, и представители бизнеса пообещали урегулировать данный вопрос и привести цены к экономически обоснованным", — цитирует Резникова пресс-служба КГГА.

Он сообщил, что поводом для подобного разговора послужили поступившие столичным властям жалобы на необоснованное повышение цен в киевских гостиницах на период проведения Евровидения.

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Резников напомнил, что Киев имеет 19,5 тысячи гостиничных номеров, в то время как в течение двух недель во время проведения Евровидения город рассчитывает принять около 20 тысяч туристов. Замглавы администрации добавил, что кроме этого имеется еще около 2 тысяч мест в отелях в пригороде.