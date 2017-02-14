Такого еще не было: громкий скандал с Евровидением-2017

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно-негаданно

В понедельник, 13 февраля, часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы.

Сообщается, что причиной такого решения стал конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Предположительно, речь идет о назначении на должность замгендиректора НОТУ Павла Грицака.

Члены команды по подготовке Евровидения заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения всех тендеров. В письме, опубликованном еще одним членом команды Денисом Блощинским, свои подписи поставил 21 человек, среди них — исполнительные продюсеры Александр Харебин и Виктория Романова.

"В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидение" в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", — говорится в заявлении.

Кроме презентации результатов работы команды, проведенной за период сентябрь-декабрь 2016 года, не было сделано ни одного реального шага в реализации проекта в нужные сроки, говорится в обращении.

При этом команда организаторов заверила, что за все это время они неоднократно сообщали об этом руководству НТКУ (ОАО "НОТУ"), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина.

Конфликт интересов

Тем временем, в Национальной телерадиокомпании Украины заявили, что "выяснять отношения нет времени". "Я не знаю, по крайней мере по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу", — сказал заместитель гендиректора НОТУ Павел Грицак.

На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет. "На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась мероприятием, — кого они могли бы посоветовать", — сказал представитель НОТУ.

Говоря же об исполнительном продюсере конкурса Виктории Романовой, он отметил, что это "в определенной степени "потеря в команде Евровидения, но мы должны двигаться дальше".

В свою очередь временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором Евровидения, и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения.

"У нас нет времени выяснять отношения", — отметила она.

При этом Бычок признала, что есть задержки в проведении тендеров, но график утверждается Европейским вещательным союзом. "Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский — Ред.), Харебин (исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин — Ред.) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка… в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести", — резюмировала она.

Что будет с конкурсом?

Бывший гендиректор НТУ Зураб Аласания не удивлен таким решением команды организаторов. По его мнению, отказ от подготовки к Евровидению должен был быть еще 5 месяцев назад.

"Вообще это должно было произойти 4-5 месяцев назад. Частично это связано с причинами моего ухода с должности гендиректора НТКУ. Я ушел из-за общественного недофинансирования, его состояние немного улучшилось, но часть непрозрачности будущего Евровидения осталась. Я знал, что так будет, потому и отказался. Единственное, что хочу добавить: не очень хорошо отказываться от организации и проведения конкурса сейчас. Потому что очень мало времени остается. Но все таки я уверен, что новая команда со временем испортится", — считает Аласания.

Однако вице-премьер Вячеслав Кириленко заверил, что подготовка к Евровидению-2017 идет в плановом режиме и изменения в составе организаторов конкурса никак не повлияют на его проведение.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор Евровидения-2017 в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения всех задач в рамках подготовки к Евровидению-2017", — цитирует слова Кириленко его пресс-служба.

По его данным, в подготовке конкурса задействованы сотни украинских и иностранных специалистов. "Естественно, что в течение подготовки к такому масштабному событию в команде НОТУ как общественного вещателя могут происходить определенные кадровые изменения. Однако никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017. Событие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕВС и требованиями широкой зрительской аудитории Евровидения", — заявил Кириленко.

Уже не впервой

Украинская певица и победительница европейского песенного конкурса в 2004 году Руслана Лыжичко вспоминает, что схожая ситуация с уходом команды организаторов была и в 2005 году в Киеве.

"Создание кризисных ситуаций, как и их решение, зависит только от нас. Подобная ситуация уже имела место 12 лет назад, когда "Евровидение" проходило в Киеве. Именно тогда на должность исполнительного продюсера "Евровидения 2005" был приглашен Павел Грицак, который вывел ситуацию из кризисного состояния", – написала Руслана на своей странице в Facebook.

А продажа билетов стартует

Тем временем, во вторник уже стартует продажа билетов на Евровидение.

Старт продажи билетов на песенный конкурс должен был состояться раньше, однако он был отложен из-за непрозрачного проведения тендера. Национальная телекомпания ранее провела тендер на услуги по продаже билетов через компанию прозрачных закупок ProZorro. Победителем была признана компания "Ве Тикет", известная под брендом "Concert.ua". Однако другие участники тендера пожаловались в Антимонопольный комитет Украины, и тот заявил о нарушениях.

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Организаторы планируют продать около 70 тысяч билетов на 9 концертов песенного конкурса, в частности, на 6 репетиций, два полуфинала и финал. Стоимость билета составит от 8 до 500 евро.

Конкурс пройдет на территории Международного выставочного центра (МВЦ). Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.