Новые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

Согласно голосованию зрителей и жюри телевизионного конкурса новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.