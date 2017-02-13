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    Кириленко: смена организаторов Евровидения не отразится на его проведении

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (389)

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    По словам вице-премьера Вячеслава Кириленко, никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017. Событие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕВС.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Подготовка к Евровидению-2017, которое пройдет весной в Киеве, идет в плановом режиме, кадровые изменения в составе организаторов песенного конкурса не повлияют на качество его проведения, заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

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    Новые финалисты украинского отбора Евровидения-2017

    Ранее интернет-издание "Страна.ua" в понедельник сообщило, что команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении работы.

    "Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор Евровидения-2017 в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения всех задач в рамках подготовки к Евровидению-2017", — цитирует слова Кириленко его пресс-служба.

    По его данным, в подготовке конкурса задействованы сотни украинских и иностранных специалистов.

    "Естественно, что в течение подготовки к такому масштабному событию в команде НОТУ как общественного вещателя могут происходить определенные кадровые изменения. Однако никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017. Событие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами ЕВС и требованиями широкой зрительской аудитории Евровидения", — заявил Кириленко.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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