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    Аласания: отказ от подготовки к Евровидению должен был быть 5 месяцев назад

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (391)

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, причины его ухода с поста гендиректора НТКУ и причины отказала команды от организации Евровидения-2017 одни и те же.
    Зураб Аласания. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА  Новости Украина. Команда, работавшая над проведением Евровидения-2017 в Украине, официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из членов оргкомитета в Украине Денис Блощинский. Он добавил фото соответствующего письма, где причинами увольнения называется непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса, а также назначение нового фактического руководителя конкурса, который наделен полным контролем всех аспектов Евровидения в Украине.

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    Насколько это было вероятно, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

    "Вообще это должно было произойти 4-5 месяцев назад. Частично это связано с причинами моего ухода с должности гендиректора НТКУ. Я ушел из-за общественного недофинансирования, его состояние немного улучшилось, но часть непрозрачности будущего Евровидения осталась. Я знал, что так будет, потому и отказался. Единственное, что хочу добавить: не очень хорошо отказываться от организации и проведения конкурса сейчас. Потому что очень мало времени остается. Но все таки я уверен, что новая команда со временем испортится", — считает Аласания.

    В понедельник, 13 февраля, часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта. Согласно их сообщению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса.

    Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017. По его словам, подготовка к мероприятию осуществляется в плановом режиме.

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