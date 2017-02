Национальный отбор Евровидения-2017: определились новые финалисты

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

Ранее в Украине прошел второй полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА:Первый.

скриншот с видео Результаты второго полуфинала национального отбора Евровидения-2017

Напомним, первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!" и певица TAYANNA с песней I Love You.