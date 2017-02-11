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    Культура

    Национальный отбор Евровидения-2017: определились новые финалисты

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (384)

    (обновлено: )44
    Во втором отборе Евровидения-2017 за место в финале боролись: LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova и ILLARIA.
    Евровидение в Украине
    UA:Перший/Facebook

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

    Смотрите также: Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    Ранее в Украине прошел второй полуфинал национального украинского отбора на Евровидение-2017. Прямую трансляцию национального отбора показал телеканал UА:Первый.

    скриншот с видео
    Результаты второго полуфинала национального отбора Евровидения-2017

    Напомним, первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" с песней "О, мамо!" и певица TAYANNA с песней I Love You.

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