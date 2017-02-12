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    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение

    Тема:

    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (387)

    (обновлено: )39
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН

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    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    В Киеве в субботу вечером прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017.

    Во втором полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

    Согласно голосованию, новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

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