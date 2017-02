В Киеве в субботу вечером прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017.

Во втором полуфинале выступали восемь из 24 конкурсантов. Голосование проходило традиционным способом: сначала жюри выставляло участникам баллы, а затем зрители отдавали свои голоса с помощью СМС, после чего баллы жюри и зрителей суммировались.

Согласно голосованию, новыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали певцы ROZHDEN с песней Saturn и ILLARIA c композицией Thank You for My Way.

Смотрите также: Выставка ретро автомобилей в Париже