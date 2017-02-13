Конфликт среди организаторов Евровидения-2017: НОТУ озвучила свою версию

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса Евровидение-2017 и подчеркивают, что "выяснять отношения нет времени". Об этом представители НОТУ заявили во время брифинга по поводу заявления части команды о прекращении работы в оргкомитете конкурса.

В понедельник, 13 февраля, часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта. Согласно их сообщению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса.

"Я не знаю, по крайней мере по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу", — сказал заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак, которого цитирует УНИАН.

Читайте также: Эффект Жадана, или Розыгрыш с выдворением

На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет. "На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась мероприятием, — кого они могли бы посоветовать", — сказал представитель НОТУ.

Говоря же об исполнительном продюсере конкурса Виктории Романовой, он отметил, что это "в определенной степени "потеря в команде Евровидения, но мы должны двигаться дальше".

Замгендиректора НОТУ также отметил, что в письме работников, которые заявили о выходе из проекта, он не увидел конкретных названий тендеров или процессов. "Но я готов с завтрашнего дня выслушать и учесть это все", — сказал заместитель гендиректора.

В свою очередь временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором Евровидения, и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения. "У нас нет времени выяснять отношения", — сказала она.

Читайте также: Что можно купить в мире и в Украине на 100 гривен?

Бычок добавила: "Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский — Ред.), Харебин (исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин — Ред.) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка… в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести".

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017. По его словам, подготовка к мероприятию осуществляется в плановом режиме.