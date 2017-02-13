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    Конфликт среди организаторов Евровидения-2017: НОТУ озвучила свою версию

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (391)

    (обновлено: )38511
    Часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта.
    Евровидение-2017. Логотип
    wikimedia.org

    КИЕВ, 13 фев — РИА  Новости Украина. В Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) подчеркивают необходимость активной подготовки к проведению международного песенного конкурса Евровидение-2017 и подчеркивают, что "выяснять отношения нет времени". Об этом представители НОТУ заявили во время брифинга по поводу заявления части команды о прекращении работы в оргкомитете конкурса.

    В понедельник, 13 февраля, часть работников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которые работали над организацией Евровидения-2017 в Киеве, заявили о выходе из проекта. Согласно их сообщению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. 

    Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
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    "Я не знаю, по крайней мере по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу", — сказал заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак, которого цитирует УНИАН.

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    На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет. "На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась мероприятием, — кого они могли бы посоветовать", — сказал представитель НОТУ.

    Говоря же об исполнительном продюсере конкурса Виктории Романовой, он отметил, что это "в определенной степени "потеря в команде Евровидения, но мы должны двигаться дальше".

    Замгендиректора НОТУ также отметил, что в письме работников, которые заявили о выходе из проекта, он не увидел конкретных названий тендеров или процессов. "Но я готов с завтрашнего дня выслушать и учесть это все", — сказал заместитель гендиректора.

    В свою очередь временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором Евровидения, и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения. "У нас нет времени выяснять отношения", — сказала она.

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    Бычок добавила: "Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский — Ред.), Харебин (исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин — Ред.) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка… в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести".

    Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса Евровидение-2017. По его словам, подготовка к мероприятию осуществляется в плановом режиме.

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