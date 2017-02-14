Во вторник стартует продажа билетов на Евровидение

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Продажа билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве стартует во вторник.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Старт продажи билетов на песенный конкурс должен был состояться раньше, однако он был отложен из-за непрозрачного проведения тендера. Национальная телекомпания ранее провела тендер на услуги по продаже билетов через компанию прозрачных закупок ProZorro. Победителем была признана компания "Ве Тикет", известная под брендом "Concert.ua". Однако другие участники тендера пожаловались в Антимонопольный комитет Украины, и тот заявил о нарушениях. В комитете объяснили — победитель, как и другие три участника, не соответствовали всем требованиям. Позднее после пересмотра условий компания "Ве Тикет" все же заключила соглашение на продажу билетов на песенный конкурс.

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Организаторы планируют продать около 70 тысяч билетов на 9 концертов песенного конкурса, в частности, на 6 репетиций, два полуфинала и финал. Стоимость билета составит от 8 до 500 евро.

Конкурс пройдет на территории Международного выставочного центра (МВЦ). Комплекс был построен в 2002 году и находится на левом берегу Днепра в одном из спальных районов Киева вдали от центра. Киев планирует обустроить на территории комплекса зал на 12-14 тысяч мест.

Всего, по данным министра культуры Украины Евгения Нищука, Киев готов инвестировать в подготовку конкурса около 1,2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов) – не менее 200 миллионов гривен (7,5 миллиона долларов) на подготовку арены и 1 миллиард гривен (около 37 миллионов долларов) на подготовку всей остальной инфраструктуры. Кроме этого, для подготовки будут привлекаться средства из государственной казны, спонсоров и взносы ЕВС.

Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, в качестве лозунга был выбран "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".

Накануне команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении работы. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, кадровые изменения в составе организаторов песенного конкурса не повлияют на качество его проведения.