"Валентинка" для Тимошенко и скандал вокруг Евровидения. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Премьер-министр Владимир Гройсман считает лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко "мамой" украинской экономической слабости, коррупции и неэффективности. Об этом глава Кабмина сказал в ходе заседания правительства. Юлия Тимошенко в ответ назвала эти обвинения "свидетельством слабости и неспособности действовать морально, духовно и честно".

Антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Минэнерго Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабмина вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Также энергетическим штабам в семи областях страны поручили готовиться к сокращению энергопоставок.

Часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы.

Члены команды по подготовке Евровидения заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения всех тендеров.

Кабинет министров Украины прописал в проекте меморандума Украины и Международного валютного фонда свой вариант пенсионной реформы. Проектом документа располагает "Экономическая правда".

Главные события 14 февраля прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

В конфликте Гройсмана и Тимошенко милые бранятся, только тешатся, так получается?

— Знаете, мне кажется, что Гройсман просто попросил, чтобы Тимошенко его усыновила, судя по его обращению. Все-таки, раз называл ее мамой. А в принципе, если сравнивать их политическую историю, то когда Юлия Владимировна, говоря словами Гройсмана, выстраивала в стране политическую коррупцию, то сам Гройсман ходил еще в школу или в детский сад.

По словам премьера, она пыталась снять еще его с должности мэра города Винницы.

— Если мы отойдем от шуток юмора и будем говорить серьезно, то на самом деле заявление Гройсмана имеет достаточно четкую технологическую цель. И она заключается в том, чтобы отвлечь внимание общественности от своего отчета, который он делал в Кабмине. И, собственно, на самом деле, власти похвалиться нечем.

Поэтому чтобы общество особо не присматривалось к цифрам, не пыталось анализировать все то, о чем говорил Гройсман, соответственно, надо было сделать некое резонансное заявление. Он его сделал, и сейчас все обсуждают его "валентинку" Юлии Тимошенко. Вместо конкретных цифр и конкретных якобы достижений, о которых он говорил.

Предшествовало этому выступлению премьера Украины пресс-конференция Юлии Тимошенко, в ходе которой она заявила, что нужна отставка Владимира Гройсмана, что правительство некомпетентно, непрофессионально. Такой фидбек получается от Гройсмана. Мы этот конфликт личностный наблюдаем в развитии?

— Здесь не личностный конфликт. Здесь мы видим активизацию оппозиционной политики Тимошенко, после ее возвращения из Вашингтона, где, я так понимаю, она заручилась некой поддержкой американских дипломатов новой администрации Трампа.

Поэтому сейчас, вернувшись, она демонстрирует активную оппозиционную деятельность. Здесь и ее критика Порошенко, ее критика Гройсмана. Все это ложится в одну общую канву. Поэтому я не вижу здесь никаких личностных конфликтов.

Это же не первый раз, когда так "любезностями" обмениваются Гройсман и Тимошенко?

— Знаете, в украинской политике сегодня обмениваются любезностями, завтра вне камеры целуются… На то она и политика.

Какие-то последствия будут?

— Я это рассматриваю как пиар Тимошенко. Просто будет ли он иметь какие-то последствия? Потому что, скажем так, у нее проблема – зарегистрировать постановление.

Получается, премьер ее пиарит?

— Гройсман отводит внимание общественности от своей провальной работы за 2016 год. Тимошенко занимается со своей стороны пиаром, направленным на критику власти. Они нашли друг друга.

Чрезвычайное положение в энергетике, которое должно было быть введено 14 февраля, не было введено. Почему это решение не было принято? И нужно ли было его принимать?

— Мы должны понимать, что такое ЧП. ЧП в энергетике это и есть, по сути, веерные отключения электроэнергии. То есть это является, скажем так, дозированная электроэнергия как промышленности, так и населению, Соответственно, власть пока на это пойти не хочет.

Зачем это было запущено? Это было запущено для некой имитации деятельности власти. Потому что на самом деле мы уже третью неделю, уже четвертую наблюдаем, что власть ничего не делает для деблокирования железнодорожных путей.

Уголь в Украину не поступает. А власть всячески ограничивается некими грозными заявлениями, мы вас накажем, а ситуация становится критической. И ничего не происходит. И все ждут, а что ждут – не понятно.

Это положение, ЧП, которое должно было быть введено, по словам Игоря Насалика, министра энергетики, должно было помочь сейчас оптимизировать силы. Решение не принято. Что дальше?

— А дальше сидят и ждут, что она разрешится сама собой. Что, например, Ахметов, как главный поставщик угля, как-то кулуарно порешает эти вопросы с активистами. Вот, собственно, на это все и надеются.

То есть власть всячески умывает руки по той простой причине, что она не хочет влезать в этот конфликт. Почему не хочет влезать? Потому что потенциальный электорат Порошенко на парламентских, на президентских выборах – это, скажем так, патриотический электорат.

Как они там рассчитывают? Это военнослужащие, это ветераны АТО. Что значит сейчас деблокировать железнодорожные пути? Это значит надо применить силовой разгон против военных. Соответственно, это ударит по имиджу президента. Поэтому всячески от этого дистанцируются.

Политтехнологи говорят нам, что если эти веерные отключения случатся, то это серьезный удар по рейтингам правительства, по рейтингам Гройсмана.

— Вспомним зиму 2014-го, начало 2015-го года. Были веерные отключения электричества. Это как-то ударило по рейтингу Яценюка? Никак не ударило. То есть потом просто тихонько начали экспортировать электроэнергию из России. Особо это не афишируя. Я думаю, сейчас точно также этот вопрос решат.

Сегодня представители ЕС в эту ситуацию вмешались. Там переживают, что из-за блокады в зоне АТО в первую очередь пострадает население по обе стороны линии разграничения.

— Европейцы у нас привыкли высказывать глубокую озабоченность вопросам. А дальше глубокой озабоченности дело и не продвигается. Поэтому я бы не обращал внимания на эти призывы.

Скандал с командой, организовывавшей Евровидение, о чем свидетельствует? Что у нас настолько все пропитано коррупцией, в том числе, и подготовка к этому песенному международному конкурсу тоже?

— Естественно. Это говорит о том, что у нас все как всегда: идет борьба за денежные потоки. Кто-то там основной кусок работы сделал основной, подготовительной, спасибо, до свидания. А как же обещанные деньги? Родина вас не забудет.

Собственно, у нас все, как всегда, одинаково. А теперь, когда вступили уже во времена серьезных тендеров, пришли совершенно другие люди, которые на этом собираются зарабатывать. Нет ничего удивительного, но, я считаю, что Евровидение все равно состоится, потому что билеты уже продаются.

Помните, Евро-2012 говорили, вот, мы не успеем, мы не сделаем, вот, мы все проваливаем, когда запахло деньгами, все сгруппировались и все быстро сделали. Поэтому, я думаю, все будет у нас хорошо.

Часто звучит мнение, что нельзя проводить конкурсы, потому что война, а тут веселятся, развлекаются и поют. Сторонники Евровидения говорят, не всей стране же воевать, плюс это важно для репутации. Что с имиджем делать, если весь мир становится свидетелями этого скандала политического, коррупционного?

— Я считаю, что до простых европейцев, скажем, простых украинцев этот скандал совершенно не дойдет. Это скандал совершенно для узкой группы понимающих людей, тех, кто знает, как распределяются финансовые потоки. Пошумели, ушли и все забылось.

Это как с логотипом, который они придумали для Евровидения. Во-первых, он влетел в копеечку, нормально люди на этом заработали. Во-вторых, у всех, кто на этот логотип посмотрел, волосы начали седеть раньше времени. Ничего, все приняли, все будет нормально. Нашлись аргументы обосновать, почему это хороший логотип, поэтому все у нас в стране будет хорошо.

Много разговоров о том, что МВФ вынуждает увеличивать пенсионный возраст. Сейчас правительство говорит, что от этого откажется, но предложит свой план пенсионной реформы, МВФ согласует и не придется возраст повышать…

— Из того, что появилось в интернете, я понимаю, что Кабмин Гройсмана решил всех, мягко говоря, обмануть, официально не повышая пенсионный возраст до 63 лет, как хотел МВФ. Они пошли на несколько другую схему. Они решили увеличить минимальный страховой стаж для получения пенсии с 15 до 30-35 лет женщинам и мужчинам, то есть о чем идет речь? Если сейчас для украинца достаточно иметь 15-летний страховой стаж для того, чтобы получить хоть какую-то минимальную, но хоть какую-то, то теперь на 15 и 20 лет увеличится этот возраст.

Что это дает? Это сразу уменьшает количество пенсионеров в стране, я так понимаю, на несколько миллионов, может, даже больше. То есть, что предъявить МВФ, сказать: вот, мы уменьшили затраты на пенсии, мы с задачей справились, поэтому давайте нам очередной транш.

Самое главное, что к тому времени, когда это будет внедряться, Гройсмана уже давно не будет, поэтому он никакой ответственности за это нести не будет. А миллиард от МВФ надо получить сейчас.

Кристин Лагард, распорядитель МВФ, накануне заявила о том, что все решено, несколько тонкостей осталось урегулировать и транш будет…

— У нас существует подмена понятий. На самом деле МВФ не требует конкретной вещи. МВФ говорит: вы должны уменьшить выплаты из бюджета, например, на субсидии, на пенсии, как вы это сделаете – ваша проблема.

Поэтому уменьшение социальных норм на получение субсидий, то, что уже приняла власть, предложение по увеличению минимального страхового стажа – это все инициативы нашей власти, ответственность за которую они перекидывают на МВФ. Вот что мы должны понимать.

То есть весь геноцид экономический народа, который происходит, это инициатива исходит из Киева.

Ваш прогноз по поводу заседания 15 февраля трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Будут говорить об обострении, о прекращении огня. Повестка дня прежняя. На что-то стоит рассчитывать?

— Я скажу коротко. Эта контактная группа давно ничего не решает, точно так же, как и никаких решений не будет принято на этой неделе в рамках встречи глав МИД норманнской четверки.

А где будут приняты решения? Когда?

— Эта встреча должна будет состояться в Бонне. Решение будет принято только на встрече лидеров норманнской четверки с участием Порошенко, Путина, Меркель…

Собирались же принять дорожную карту.

— Это было до обострения в Авдеевке, то есть это было еще в октябре прошлого года. Тогда решали другие вещи.

В рамках урегулирования конфликта ситуация в Авдеевке как позиции изменила?

— На самом деле она ничьи позиции не изменила и тупиковая ситуация осталась прежней. Я так понимаю, что украинская власть ждет, что в рамках этого формата придет США с какими-то своими предложениями. А США не спешит вмешиваться в эту ситуацию. Поэтому от встречи Минской контактной группы я не жду никаких конкретных решений.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.

Власть должна принять радикальные меры для того, чтобы возобновить товарное и пассажирское сообщение с Донбассом, считает политический эксперт Сергей Быков.