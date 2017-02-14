Кириленко: Украина в 2017 г проведет лучшее Евровидение в истории

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выразил уверенность, что страна проведет лучшее Евровидение в истории.

Во вторник вечером ожидается старт продажи билетов на песенный конкурс Евровидение-2017.

"Фаны Евровидения с нетерпением ожидают этого, потому что они знают, что как и в 2005 году… в 2017 году… Украина проведет лучшее Евровидение в истории", — заявил Кириленко на церемонии старта продажи билетов.

В понедельник интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что команда, работавшая над подготовкой к проведению конкурса Евровидение-2017 в Украине, официально заявила о прекращении деятельности из-за отсутствия прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы. Кириленко после этого заявил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, а кадровые изменения в составе организаторов не повлияют на его проведение.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.