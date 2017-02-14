Билеты на Евровидение продают на несуществующие места — экс-продюсер конкурса

Коллаж Голос Столицы

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Очередной скандал произошел с Евровидением-2017. Накануне команда организаторов заявила, что она больше не участвует в подготовке международного песенного конкурса. Причиной такого решения организаторы назвали тот факт, что у них отобрали полномочия, без которых невозможно нормально подготовить такое масштабное мероприятие. А назначенный руководитель якобы бездействует, от чего подготовка к Евровидению-2017 два месяца была на паузе.

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Произошедшую ситуацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал и.о. гендиректора Национальной телерадиокомпании Украины, бывший исполнительный продюсер Евровидения-2017 Александр Харебин.

"Одна из причин нашего ухода, в том числе, и несогласованность, и непонятность, непрозрачность для нас ситуации с билетами… в середине декабря наша команда провела конкурс на компанию, которая предоставит услуги по аренде трибун для Международного выставочного центра. И по нашему разумению, билеты можно продавать только тогда, когда есть понимание, кто построит трибуны, когда мы будем понимать количество мест на трибунах. И как раз результаты этих конкурсов на строительство трибун и билетного оператора были отменены руководителем, и дальше начались так называемые танцы с бубнами", — заявил Харебин.