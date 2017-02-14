ЕBU напомнил Киеву о важности соблюдения сроков подготовки Евровидения

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Европейский вещательный союз (ЕBU) напомнил организатору музыкального конкурса с украинской стороны о важности соблюдения сроков подготовки к Евровидению-2017.

Организатором конкурса является Национальная телекомпания Украины (НТКУ). В понедельник стало известно, что группа, работавшая над подготовкой проведения конкурса, приняла решение прекратить работу, так как недовольна работой нового руководства конкурса. В совместном заявлении говорилось, что у участников команды "забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов Евровидения.

"Мы вновь обратили внимание НТКУ на важность скорейшего и эффективного осуществления уже согласованных планов, несмотря на кадровые изменения, и что мы придерживаемся представленных сроков и ориентиров для обеспечения успешного конкурса в мае", — говорится в заявлении EBU, опубликованном на сайте организации.

В сообщении EBU для прессы говорится, что члены группы проинформировали вещательный союз о своем решении 10 февраля. Эта организация также сообщила, что свой уход из проекта группа пояснила кадровыми вопросами на НТКУ и что этот вопрос EBU комментировать не может.

"Команда сыграла важную роль в планировании конкурса "Евровидение" этого года, и мы благодарим их за их тяжелую работу", — говорится в заявлении EBU.

Во вторник вечером стартует продажа билетов на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве. Их стоимость в зависимости от этапа соревнования и места составляет от 8 до 500 евро.

Читайте также: Конфликт интересов. Полный текст заявления ушедшей команды Евровидения-2017

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Участие в конкурсе примут исполнители из 43 стран.