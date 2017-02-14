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    Руслана: проблемы в организации Евровидения были и будут

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (399)

    (обновлено: )13201
    Сегодня, даже в эти сжатые сроки, ответственным за конкурс по силам организовать работу таким образом, чтобы Евровидение-2017 прошло на достойном уровне, отмечает певица и общественный деятель Руслана.
    Руслана. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В понедельник, 13 февраля, часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы.  

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    УНИАН
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    Сообщается, что причиной такого решения стал конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Предположительно, речь идет о назначении на должность замгендиректора НОТУ Павла Грицака.

    Члены команды по подготовке Евровидения заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения всех тендеров. 

    Ситуацию вокруг проведения конкурса в Украине на своей странице в Facebook прокомментировала певица, общественный деятель, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко.

    “Создание кризисных ситуаций, как и их решения, зависит только от нас. … Подобная ситуация уже имела место 12 лет назад, когда Евровидение проходило в Киеве. Именно тогда на должность исполнительного продюсера Евровидение-2005 пригласили Павла Грицака, который вывел ситуацию из кризисного состояния.

    У меня нет оснований ставить под сомнение профессионализм Павла Грицака, его опыт и его команду.

    Я уверена, что и сегодня, даже в эти сжатые сроки, Павлу вместе с командой по силам организовать работу таким образом, чтобы Евровидение-2017 прошло на достойном уровне.

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    Я благодарна всем людям, причастным на сегодняшний день к подготовке Евровидения-2017, за их позицию и понимание того, что мир нуждается в положительном сигнале от Украины. Это вопрос международного имиджа Украины. Все указывает на то, что нет никаких препятствий, которые бы мы не преодолели, как и ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", – написала Руслана.

    Напомним, ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко позже заявил, что кадровые изменения не повлияют на качество проведения "Евровидения 2017". Полуфиналы конкурса должны пройти в Киеве 9 и 11 мая, финал – в субботу, 13 мая.

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