Руслана: проблемы в организации Евровидения были и будут

РИА Новости Украина

В понедельник, 13 февраля, часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), работавшая над проведением Евровидения-2017 в Киеве, заявила о прекращении работы.

Сообщается, что причиной такого решения стал конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. Предположительно, речь идет о назначении на должность замгендиректора НОТУ Павла Грицака.

Члены команды по подготовке Евровидения заявили, что их работу фактически заблокировали, а также пожаловались на непрозрачность принятия решений по подготовке конкурса и срыв проведения всех тендеров.

Ситуацию вокруг проведения конкурса в Украине на своей странице в Facebook прокомментировала певица, общественный деятель, победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко.

“Создание кризисных ситуаций, как и их решения, зависит только от нас. … Подобная ситуация уже имела место 12 лет назад, когда Евровидение проходило в Киеве. Именно тогда на должность исполнительного продюсера Евровидение-2005 пригласили Павла Грицака, который вывел ситуацию из кризисного состояния.

У меня нет оснований ставить под сомнение профессионализм Павла Грицака, его опыт и его команду.

Я уверена, что и сегодня, даже в эти сжатые сроки, Павлу вместе с командой по силам организовать работу таким образом, чтобы Евровидение-2017 прошло на достойном уровне.

Читайте также: Карасев: ЧП в энергетике и дилемма Порошенко

Я благодарна всем людям, причастным на сегодняшний день к подготовке Евровидения-2017, за их позицию и понимание того, что мир нуждается в положительном сигнале от Украины. Это вопрос международного имиджа Украины. Все указывает на то, что нет никаких препятствий, которые бы мы не преодолели, как и ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить", – написала Руслана.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко позже заявил, что кадровые изменения не повлияют на качество проведения "Евровидения 2017". Полуфиналы конкурса должны пройти в Киеве 9 и 11 мая, финал – в субботу, 13 мая.